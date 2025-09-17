Atelier Diamond Painting La Ferté-Bernard
Atelier Diamond Painting La Ferté-Bernard mercredi 17 septembre 2025.
Atelier Diamond Painting
Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2025-09-17 15:30:00
fin : 2025-09-17 17:00:00
2025-09-17
Maxi 8 pers. Dès 8 ans. Animé par Françoise et Cécile. Créez un dessous de verre scintillant! Téléchargez le programme PDF de Septembre du Bienvelue. .
Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
