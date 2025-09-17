Atelier Diamond Painting La Ferté-Bernard

Atelier Diamond Painting La Ferté-Bernard mercredi 17 septembre 2025.

Atelier Diamond Painting

Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 15:30:00

fin : 2025-09-17 17:00:00

Date(s) :

2025-09-17

Maxi 8 pers. Dès 8 ans. Animé par Françoise et Cécile. Créez un dessous de verre scintillant! Téléchargez le programme PDF de Septembre du Bienvelue. .

Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Diamond Painting La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-08-26 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude