Atelier dictée à la plume Villeneuve-d’Ascq

Atelier dictée à la plume Villeneuve-d’Ascq samedi 20 septembre 2025.

Atelier dictée à la plume

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq Nord

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

**Samedi 20 et dimanche 21 septembre, revivez l’ambiance des salles de classes d’autrefois en participant à la dictée à la plume.**

Les meilleurs d’entre vous seront récompensés avec les fameux bons points!

Samedi et dimanche de 16h à18h.

Retrouvez toute la programmation des JEP au Château de Flers ici

[https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

**On Saturday September 20 and Sunday September 21, relive the classroom atmosphere of yesteryear by taking part in the « dictée à la plume « **

The best among you will be rewarded with the famous good points!

Saturday and Sunday from 4pm to 6pm.

Find out all about the JEP program at the Château de Flers here:

[https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

German :

**Am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September können Sie beim Federdiktat die Atmosphäre früherer Klassenzimmer wieder aufleben lassen

Die besten von Ihnen werden mit den berühmten Punkten belohnt!

Samstag und Sonntag von 16 bis 18 Uhr.

Das gesamte Programm der JEP im Château de Flers finden Sie hier

[https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

Italiano :

**Sabato 20 e domenica 21 settembre, rivivete l’atmosfera delle aule scolastiche di un tempo partecipando al dettato a penna e inchiostro **

I più bravi tra voi saranno premiati con i famosi buoni punti!

Sabato e domenica dalle 16.00 alle 18.00.

Per saperne di più sul programma JEP al Castello di Flers, cliccate qui:

[https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

Espanol :

**El sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, revive el ambiente de las aulas de antaño participando en el dictado a bolígrafo y tinta **

Los mejores serán recompensados con los famosos ¡buenos puntos!

Sábado y domingo de 16.00 a 18.00 h.

Descubra aquí todo sobre el programa del PEC en el Château de Flers:

[https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

