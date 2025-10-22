Atelier d’identification des mulettes Niort

48 Rue Rouget de Lisle Niort Deux-Sèvres

Gratuit

Des coquilles de nombreuses espèces de mulettes ont été récoltées cette année dans le cadre du Plan régional d’actions sur les mulettes de Nouvelle-Aquitaine. Cette soirée permettra d’apprendre à identifier les coquilles et à les trier. N’hésitez pas à venir avec les vôtres !

18h, 48 rue Rouget de Lisle, Niort

DSNE, M. Bruneau, marc.bruneau@dsne.org, 06 31 56 78 23 .

