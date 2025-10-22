Atelier d’identification des mulettes Niort
Atelier d’identification des mulettes Niort mercredi 22 octobre 2025.
Atelier d’identification des mulettes
48 Rue Rouget de Lisle Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Des coquilles de nombreuses espèces de mulettes ont été récoltées cette année dans le cadre du Plan régional d’actions sur les mulettes de Nouvelle-Aquitaine. Cette soirée permettra d’apprendre à identifier les coquilles et à les trier. N’hésitez pas à venir avec les vôtres !
Lieu
18h, 48 rue Rouget de Lisle, Niort
Contact
DSNE, M. Bruneau, marc.bruneau@dsne.org, 06 31 56 78 23 .
48 Rue Rouget de Lisle Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 56 78 23 marc.bruneau@dsne.org
English : Atelier d’identification des mulettes
German : Atelier d’identification des mulettes
Italiano :
Espanol : Atelier d’identification des mulettes
L’événement Atelier d’identification des mulettes Niort a été mis à jour le 2025-04-30 par ADT 79