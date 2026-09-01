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Atelier Diététique & cuisine en duo Le Placu’café, sous la mairie Fort-du-Plasne

mercredi 16 septembre 2026 · Le Placu'café, sous la mairie · Fort-du-Plasne

Atelier Diététique & cuisine en duo Le Placu’café, sous la mairie Fort-du-Plasne

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Le Placu'café, sous la mairie
Adresse
Grande Rue
Ville
39150 Fort-du-Plasne
Département
Jura
Tarif
15 15 18 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Fort-du-Plasne

Atelier Diététique & cuisine en duo

Le Placu’café, sous la mairie Grande Rue Fort-du-Plasne Jura

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :
2026-09-16

L’association Le Placu-café a le plaisir de vous proposer un atelier « Diététique & cuisine en duo » animé par Virginie, diététicienne.
Cuisinons ensemble deux collations saines pour le goûter : pâte à tartiner & pancakes!
Prévoir un bocal à confiture vide, une boite hermétique.
Cuisine en duo parents / enfants ou autre!
Réservation obligatoire jusqu’au mardi 15 septembre.   .

Le Placu’café, sous la mairie Grande Rue Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 19 43 38  placu.cafe@yahoo.com

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English : Atelier Diététique & cuisine en duo

L’événement Atelier Diététique & cuisine en duo Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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