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ATELIER D’ILLUSTRATION À L’AQUARELLE : PEINS TON ANIMAL FANTASTIQUE ! Béziers

samedi 10 octobre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
Bretelle d'accès (D64) Bayssan
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

ATELIER D’ILLUSTRATION À L’AQUARELLE : PEINS TON ANIMAL FANTASTIQUE !

Bretelle d’accès (D64) Bayssan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Atelier découverte de l’aquarelle autour des animaux fabuleux.
Exposition des ouvrages du Fonds Carrière autour es animaux fabuleux et création d’une aquarelle. Les récits d’animaux peuplent les contes du monde entier, des mythes antiques aux légendes japonaises. Ils seront la source d’inspiration de cet atelier d’initiation à l’aquarelle. Un moment de découverte, favorisant l’expression artistique et le lien avec les livres.
A partir de 8 ans.   .

Bretelle d’accès (D64) Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32  contact@herault-culture.fr

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English : ATELIER D’ILLUSTRATION À L’AQUARELLE : PEINS TON ANIMAL FANTASTIQUE !

Introductory watercolor workshop featuring mythical creatures.

L’événement ATELIER D’ILLUSTRATION À L’AQUARELLE : PEINS TON ANIMAL FANTASTIQUE ! Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34

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