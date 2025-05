ATELIER D’ILLUSTRATION AVEC SEVERINE DUCHESNE – Place Martyrs de la Résistance Cazères, 10 mai 2025 14:30, Cazères.

Haute-Garonne

Début : 2025-05-10 14:30:00

fin : 2025-05-10 16:00:00

2025-05-10

Dans le cadre du Festival Enfin Livre.

Atelier parent/enfant mêlant dessin et collage, animé par l’illustratrice Séverine Duchesne.

A partir d’éléments naturels, création d’une saynète poétique à la manière de l’illustratrice Séverine Duchesne.

Gratuit sur inscription

Public à partir de 6 ans accompagnés par un adulte ou 8 ans seul. .

Place Martyrs de la Résistance MEDIATHEQUE DE CAZERES

Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 10 05 bibliocazeres@mairie-cazeres.fr

As part of the Enfin Livre Festival.

Im Rahmen des Festivals Enfin Livre.

Nell’ambito del Festival Enfin Livre.

En el marco del Festival Enfin Livre.

