Atelier d’illustration botanique « floraisons » – Atelier BOTANIQUE – Belle de Jour Nantes, 4 juin 2025 18:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-04 18:00 – 20:30

Gratuit : non Adulte

À l’atelier BOTANIQUE, les fleurs deviennent nos modèles vivants !Chaque atelier, animé par Anaïs, permet de se familiariser avec l’observation botanique, de découvrir l’histoire d’une plante, et d’apprendre à saisir les caractères morphologiques de ses fleurs à l’aquarelle pour réaliser sa planche botanique.Pour adultes initiés

Belle de Jour Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 14 84 49 https://www.belledejour.org/