Atelier d’illustration botanique Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Anaïs Beaupoux animera un atelier à la croisée des arts et de la science, où vous exercerez votre regard, votre coup de crayon en même temps qu’elle vous fera découvrir la botanique et l’étrange enchantement de la flore. Dimanche 21 septembre de 10h30 à 12hDès 18 ans.Gratuit, sur réservation ici : https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home (12 places).RDV au Point Info. Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home