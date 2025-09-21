Atelier d’illustration botanique Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Atelier d’illustration botanique Dimanche 21 septembre, 10h30 Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Anaïs Beaupoux animera un atelier à la croisée des arts et de la science, où vous exercerez votre regard, votre coup de crayon en même temps qu’elle vous fera découvrir la botanique et l’étrange enchantement de la flore.

Dès 18 ans.

Gratuit, sur réservation ici : https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home (12 places).

RDV au Point Info.

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

