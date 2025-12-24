Atelier d’illustration Dans l’univers d’Hélène Druvert, Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Atelier d’illustration Dans l’univers d’Hélène Druvert

Hélène Druvert est une designer qui vit au pays basque, où elle a installé son propre atelier de sérigraphie. Création de motifs, scénographies en papiers découpés, illustrations, planches de surf… Elle aime créer des passerelles entre ces différents univers, pour le plaisir des petits comme des grands. Elle a publié plusieurs livres jeunesse, documentaires et albums en pop-up ou papiers découpés. Elle a notamment magnifiquement illustré le conte Peau d’âne en papiers découpés. Lors de cet atelier, les jeunes artistes travailleront le papier pour créer des images en pop-up.

Pour les 8-12 ans Réservation dès le 20 janvier. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

