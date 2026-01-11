Atelier d’illustration en collage Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-28 14:00 – 16:00

Gratuit : non 30€ Inscription obligatoire : https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-d-illustration-en-collage30€ par personne Adulte, En famille, Etudiant, Senior

Venez (re)découvrir la pratique du collage papier sous un prisme contemporainLe collage est une technique d’illustration qui réorganise les unions malheureuses, recompose avec ce qui est déjà là, et défait par la même occasion ce qui mérite de l’être.Durant l’atelier, vous aborderez la composition d’une illustration à travers les notions de contrastes (contrastes d’échelles, de teintes, de thématiques…) à partir d’images tirées de magazines de réemploi.L’ensemble du matériel est fourni (scalpels, papiers, magazines…) et vous repartirez avec un exemplaire encadré de votre travail.Que vous connaissiez ou non cette pratique, vous pourrez aborder le collage de manière ludique à travers des thématiques ciblées de votre choix et pour tous niveaux !

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-d-illustration-en-collage



Afficher la carte du lieu Le 20 mille et trouvez le meilleur itinéraire

