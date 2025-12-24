Atelier d’illustration, Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic
Atelier d’illustration, Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic vendredi 20 février 2026.
Atelier d’illustration
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Début : 2026-02-20 10:00:00
fin : 2026-02-20 12:00:00
2026-02-20
Atelier animé par l’autrice et illustratrice jeunesse Emmanuelle Houssais.
Création d’un livre leporello sur l’océan dans son intégralité fabrication du livre, Initiation à la composition d’une illustration avec la technique du pochoir et écriture d’une petite histoire.
Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
Dès 7 ans, sur inscription. .
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
