Atelier d’illustration, Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Atelier d’illustration

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-20 12:00:00

médiathèque Le Traict d’encre

Atelier animé par l’autrice et illustratrice jeunesse Emmanuelle Houssais.

Création d’un livre leporello sur l’océan dans son intégralité fabrication du livre, Initiation à la composition d’une illustration avec la technique du pochoir et écriture d’une petite histoire.



Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Dès 7 ans, sur inscription. .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

