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AGENDA · Le Donjon

Atelier d’illustration Le Donjon

mercredi 21 octobre 2026 · Le Donjon

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
2 Lotissement du Bois d'Amour
Ville
03130 Le Donjon
Département
Allier
Tarif

Le Donjon

Atelier d’illustration

2 Lotissement du Bois d’Amour Le Donjon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Atelier d’illustration de Clarisse LOCHAMAN
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2 Lotissement du Bois d’Amour Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 00 99  contact@interco-abl.fr

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English :

Illustration Workshop by Clarisse LOCHAMAN

L’événement Atelier d’illustration Le Donjon a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire