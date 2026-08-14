AGENDA · Le Donjon
Atelier d’illustration Le Donjon
mercredi 21 octobre 2026 · Le Donjon
Informations pratiques
Le Donjon
Atelier d’illustration
2 Lotissement du Bois d’Amour Le Donjon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Atelier d’illustration de Clarisse LOCHAMAN
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2 Lotissement du Bois d’Amour Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 00 99 contact@interco-abl.fr
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English :
Illustration Workshop by Clarisse LOCHAMAN
L’événement Atelier d’illustration Le Donjon a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire