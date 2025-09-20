Atelier d’illustration naturaliste pour les enfants Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Atelier d’illustration naturaliste pour les enfants Muséum d’Histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 10:30 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit Gratuit, sur réservation ici : https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home (12 places). Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 10

Observez et dessinez les oiseaux en présence de Denis Clavreul, artiste peintre et illustrateur naturaliste nantais, tout en apprenant sur ces animaux qui habitent ou migrent en Loire-Atlantique. Samedi 20 septembre de 10h30 à 12hEnfants de 8 à 10 ans (1 parent accompagnateur max).Gratuit, sur réservation ici : https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home (12 places).RDV au Point Info Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home