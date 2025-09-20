Atelier d’illustration naturaliste pour les enfants Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Gratuit

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Observez et dessinez les oiseaux en présence de Denis Clavreul, artiste peintre et illustrateur naturaliste nantais, tout en apprenant sur ces animaux qui habitent ou migrent en Loire-Atlantique.

Samedi 20 septembre de 10h30 à 12h

Enfants de 8 à 10 ans (1 parent accompagnateur max).

Gratuit, sur réservation ici : https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home (12 places).

RDV au Point Info

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum de la métropole de Nantes