Atelier d’illustrations scientifiques (à partir de 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 14:30 – 17:30

Gratuit : non Tarif : accessible sans réservation dans la limite des places disponibles sur présentation d’un billet d’entrée au musée (9€/4€/gratuit) En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

L’illustration scientifique est une discipline artistique ancienne qui s’est particulièrement développée à partir des 17e et 18e siècles, au moment où l’observation du monde naturel devient un enjeu majeur de connaissance et de transmission. À la croisée de l’art et de la science, elle vise à représenter le plus fidèlement possible un sujet— qu’il soit végétal, animal, anatomique ou historique— afin d’en révéler les caractéristiques essentielles et de rendre le savoir accessible au plus grand nombre.Réalisée ici à l’encre de Chine, cette technique exige précision, patience et sens de l’observation. Chaque trait participe à la compréhension du sujet représenté. Le public est invité à découvrir ce savoir-faire ancien, aujourd’hui devenu plus rare, à travers des ateliers participatifs. Ces temps d’initiation permettront à chacun d’expérimenter les bases de cette discipline exigeante et passionnante, et d’approcher le regard attentif propre à l’illustration scientifique.Avec Émilie BiensÀ partir de 6 ansDurée : de 14h30 à 17h30 en continu

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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