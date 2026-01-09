Atelier d’impression Bien-Rien à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar
Médiathèque Intercommunale 16 bd Charles De Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Pour accompagner l’exposition, Quentin Préaud, alias Professor Draw-Draw, proposera l’atelier Bien/Rien . Il s’agira de jouer avec les outils de l’imprimeur typographe pour imprimer tout et parfois son contraire.
Médiathèque Intercommunale 16 bd Charles De Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
To accompany the exhibition, Quentin Préaud, aka Professor Draw-Draw, will be offering the Bien/Rien workshop. The aim is to play with the typographer?s tools to print everything and sometimes its opposite.
