Atelier d’impression florale Chaux

Atelier d’impression florale Chaux mercredi 27 août 2025.

Territoire de Belfort

Atelier d’impression florale Chaux Territoire de Belfort

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27 14:00:00

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-27

Quand 2 artisanes se rencontrent cela donne naissance à une activité 100% locale. Après la découverte du jardin aromatique et médicinal de La Cabane aux Herbes et la cueillette de plantes tinctoriales, Claire Roullin, notre conservatrice-restauratrice de textiles anciens, vous guidera pour un atelier d’impression végétale et vous repartirez avec votre création.

A partir de 10 ans, enfant obligatoirement accompagné d’un adulte. Prévoir baskets. Atelier assuré à partir de 5 participants, inscription avant le 25/08. .

Chaux 90330 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

English : Atelier d’impression florale

German : Atelier d’impression florale

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier d’impression florale Chaux a été mis à jour le 2025-04-04 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)