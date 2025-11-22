Atelier d’impression textile au tampon et poésie avec Attandi Trawalley à la Galerie du 19M le19m Paris

Atelier d'impression textile au tampon et poésie avec Attandi Trawalley à la Galerie du 19M

Au programme

Le block print, ou impression textile au tampon, est une technique artisanale ancienne qui consiste à graver un motif puis à l’imprimer sur textile. Attandi Trawalley en fait un outil de transmission et de réappropriation de soi, où le geste devient porteur de poésie.

Après un temps d’écriture guidé par l’artiste, les participants sont invités à graver leur mot, leur phrase ou leur motif sur une plaque de linoléum. Une fois le tampon réalisé, chacun pourra composer son propre motif textile sur une toile de coton, préalablement teinte par Attandi Trawalley. Enfin, chaque participant lit à voix haute son empreinte imprimée, formant ensemble une polyphonie qui fait écho au récit commun de l’exposition Trouver son monde.

Les participants repartent avec le fruit de leur création.

À propos d’Attandi Trawalley

Attandi Trawalley (née en 1996, Prétoria, Afrique du Sud) est une artiste multidisciplinaire.

Formée à l’école de la Villa Arson, sa première exposition personnelle Care as a Color a été présentée en 2023 au Consulat Voltaire à Paris. Son travail a été inclus dans plusieurs expositions collectives, dont : 100% L’EXPO à La Grande Halle de la Villette à Paris (2024), Vertigineuses, Selebe Yoon à Dakar (2024), Terminus Mutations à La Villa Arson à Nice (2022), Postcorps au Centre de Création Contemporaine Olivier Debré à Tours (2022).

Elle fait partie de sa première exposition en institution, Collective Joy! au Palais de Tokyo en 2025.

Attandi Trawalley pendant son atelier ; Crédits : © le19M – Clara Lenoir

Atelier avec Attandi Trawalley ; Crédits : © le19M – Clara Lenoir

Atelier avec Attandi Trawalley ; Crédits : © le19M – Clara Lenoir

Atelier avec Attandi Trawalley ; Crédits : © le19M – Clara Lenoir

Atelier avec Attandi Trawalley ; Crédits : © le19M – Clara Lenoir

Les sessions d'ateliers ont lieu les samedis 22 novembre, 29 novembre et 6 décembre, à 14h et 16h30. L'exposition « Trouver son monde » est présentée à la Galerie du 19M jusqu'au 14 décembre.

À l’occasion de l’exposition « Trouver son monde » à la Galerie du 19M, l’artiste Attandi Trawalley propose un atelier de découverte de block print et de poésie. Entre écriture et impression textile, les participants sont invités à transposer un mot ou une phrase personnelle sur une tenture en coton, reliant ainsi geste, poésie et mémoire collective.

payant

Atelier de 2h

29€ sur réservation

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

le19m 2, place Skanderbeg 75019 Paris

https://www.le19m.com/ https://www.facebook.com/Le19M/ https://www.facebook.com/Le19M/