Atelier d’impressions végétales Ecomusée de la Bintinais Rennes Mercredi 6 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sans inscription

Dans cet atelier familial, les trésors végétaux de l’écomusée laissent leurs empreintes colorées sur le papier pour garder ainsi la trace de votre visite estivale.

Dans cet atelier familial, ouvert à toutes et à tous à partir de 3 ans, venez profiter des trésors offerts par la nature dans l’écomusée.

Ramassez en famille feuilles, fleurs, herbes et graines pendant votre promenade dans l’enceinte de l’écomusée puis venez imprimer leurs empreintes colorées sur le papier pour garder ainsi la trace de votre visite estivale.

Début : 2025-08-06T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-06T18:00:00.000+02:00

Ecomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine