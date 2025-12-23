Atelier d’impro, Thionville
Atelier d’impro, Thionville mercredi 28 janvier 2026.
Atelier d’impro
11A rue de la Perdrix Thionville Moselle
Tu as envie de faire du théâtre ? Tu aimerais découvrir comment en faire sans avoir de texte à apprendre ?
C’est possible ! Florie t’invite à venir découvrir comment, en développant ta créativité et en s’entraidant avec les autres participants !
À partir de 9 ans Sur inscriptionEnfants
11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr
English :
Are you interested in acting? Would you like to discover how to do it without having to learn a script?
It’s possible! Florie invites you to come and find out how, by developing your creativity and helping each other!
From age 9 Registration required
