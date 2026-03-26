Atelier d’impro Thionville
Atelier d’impro Thionville mercredi 22 avril 2026.
Atelier d’impro
11A rue de la Perdrix Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Tu as envie de faire du théâtre ? Tu aimerais découvrir comment en faire sans avoir de texte à apprendre ? C’est possible ! Florie t’invite à découvrir comment, en développant ta créativité et en t’entraidant avec les autres participants !
De 9- à 2 ans Sur inscriptionEnfants
0 .
11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Are you interested in acting? Would you like to discover how to do it without having to learn a script? It’s possible! Florie invites you to discover how, by developing your creativity and helping each other!
9- to 2-year-olds On registration
L’événement Atelier d’impro Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Thionville (Moselle)
- Marché de Pâques de l’artisanat local Thionville 26 mars 2026
- Mut(h)os Thionville 27 mars 2026
- Concert d’AdOk Thionville 27 mars 2026
- Concert Lucile Boulanger Thionville 27 mars 2026
- Flânerie des lièvres Thionville 28 mars 2026