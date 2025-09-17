Atelier d’improvisation avec 2 comédiens de la Cie Donc du Coup Place des Arènes Soustons

Place des Arènes Médiathèque Soustons Landes

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Pour ados et adultes. Après un temps d’échauffement, nous explorerons les bases de la narration pour inventer ensemble des histoires où l’histoire aurait pu prendre un autre chemin. À la manière de José Saramago, nous créerons des mondes parallèles à partir de simples et si… . Puis, place à l’oralité, avec des techniques empruntées au théâtre et à l’improvisation .

Place des Arènes Médiathèque Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 info.mediatheque@mairie-soustons.fr

English : Atelier d’improvisation avec 2 comédiens de la Cie Donc du Coup

After a warm-up period, we’ll explore the basics of storytelling, inventing stories together where the story could have taken a different path. In the manner of José Saramago, we’ll create parallel worlds based on simple « what ifs ».

German : Atelier d’improvisation avec 2 comédiens de la Cie Donc du Coup

Nach einer Aufwärmphase erforschen wir die Grundlagen des Erzählens, um gemeinsam Geschichten zu erfinden, in denen die Geschichte einen anderen Weg hätte nehmen können. Wie José Saramago erschaffen wir Parallelwelten aus einem einfachen « Was wäre wenn ».

Italiano :

Dopo un riscaldamento, esploreremo le basi della narrazione, lavorando insieme per inventare storie in cui la storia avrebbe potuto prendere una direzione diversa. Nello stile di José Saramago, creeremo mondi paralleli a partire da semplici « e se ».

Espanol : Atelier d’improvisation avec 2 comédiens de la Cie Donc du Coup

Después de un calentamiento, exploraremos los fundamentos de la narración, trabajando juntos para inventar historias en las que la historia podría haber ido en una dirección diferente. Al estilo de José Saramago, crearemos mundos paralelos a partir de simples « y si… ».

