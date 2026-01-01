Atelier d’improvisation en mouvement Café la Patte d’Oie Douarnenez

Atelier d’improvisation en mouvement Café la Patte d’Oie Douarnenez jeudi 15 janvier 2026.

Atelier d’improvisation en mouvement

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 10:00:00
fin : 2026-01-16 13:00:00

Date(s) :
2026-01-15

Improvisation   .

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’improvisation en mouvement

L’événement Atelier d’improvisation en mouvement Douarnenez a été mis à jour le 2026-01-10 par OT PAYS DE DOUARNENEZ