Atelier d’improvisation graphique « Cadavres exquis en folie ! » Espace culturel Lympia Nice

Atelier d’improvisation graphique « Cadavres exquis en folie ! » Samedi 20 septembre, 16h30 Espace culturel Lympia Alpes-Maritimes

Gratuit – Places limitées – Réservation obligatoire

Participez à un atelier ludique autour du cadavre exquis, jeu surréaliste où chacun crée une partie d’une œuvre sans voir les autres. Une expérience collective pleine de surprises pour stimuler la créativité et célébrer l’imprévu.

Attention : la tenue de l’atelier nécessite la présence de trois personnes a minima.

La caserne Lympia, ancien bagne de Nice, est le plus ancien bâtiment du port de Nice. Son histoire est étroitement liée à celle du port Lympia que la monarchie sarde réalise à partir de 1749. Le bâtiment, construit entre 1750 et 1752, a servi successivement de magasin de carénage, de bagne, de prison pour des peines de courte durée, de caserne et de locaux abritant des services administratifs. La façade est constituée d'arcades percées de portes ou de baies, l'espace intérieur se présente en un seul volume couvert d'une voûte en berceau et l'ensemble est fermé par une terrasse en pierre. A partir de 1826 puis de 1836, le bagne sera flanqué de deux pavillons pratiquement symétriques : au nord, l'actuel pavillon de l'Horloge, au sud le pavillon du Bagne aujourd'hui disparu. L'ensemble constituait la caserne Lympia. La façade et la terrasse sont protégées au titre des Monuments Historiques depuis 1943.

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dali / Adagp, Paris 2025