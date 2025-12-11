Atelier d’improvisation vocal

Domaine des Lugées Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

L’improvisation vocale est une façon de libérer sa musicalité et sa créativité de façon ludique.

Cette matinée s’adresse à vous si vous souhaitez explorer les facettes de l’improvisation vocale collective dans une ambiance bienveillante et joyeuse.

Atelier ouvert à tous, débutant comme confirmé, que vous ayez déjà une pratique vocale ou pas !

Samedi 20 décembre 2025 de 10H à 12H30 à Arès au Domaine des Lugées Salle 4

Tarif 20 € + 5 euros d’adhésion annuelle à l’association organisatrice WARBLING OAKS .

Domaine des Lugées Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 49 49 00

English : Atelier d’improvisation vocal

L’événement Atelier d’improvisation vocal Arès a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme d’Arès