Atelier d’improvisation vocal Arès

L’improvisation vocale est une façon de libérer sa musicalité et sa créativité de façon ludique.
Cette matinée s’adresse à vous si vous souhaitez explorer les facettes de l’improvisation vocale collective dans une ambiance bienveillante et joyeuse.
Atelier ouvert à tous, débutant comme confirmé, que vous ayez déjà une pratique vocale ou pas !
Samedi 20 décembre 2025 de 10H à 12H30 à Arès au Domaine des Lugées Salle 4
Tarif 20 € + 5 euros d’adhésion annuelle à l’association organisatrice WARBLING OAKS .
Domaine des Lugées Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 49 49 00
