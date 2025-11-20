Atelier d’information Rue des Maquis de l’Autunois Morvan Autun
Atelier d’information Rue des Maquis de l’Autunois Morvan Autun jeudi 20 novembre 2025.
Atelier d’information
Rue des Maquis de l’Autunois Morvan Centre de Ressources Numériques ZA de Bellevue Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 14:00:00
fin : 2025-11-20 16:30:00
Date(s) :
2025-11-20
Rénovation Energétique des logements. Isolation thermique par l’extérieur.
Vous avez un projet dans une commune du Grand Autunois Morvan ?
Vous avez besoin de conseils spécifiques sur ce thème ?
Un ateliers d’information est organisé près de chez vous par les professionnels du CAUE 71.
Nombre de places limité.
Ce service est gratuit, neutre et indépendant. .
Rue des Maquis de l’Autunois Morvan Centre de Ressources Numériques ZA de Bellevue Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 69 05 28 francerenovCCGAM@caue71.fr
English : Atelier d’information
German : Atelier d’information
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier d’information Autun a été mis à jour le 2025-10-22 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II