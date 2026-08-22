Atelier d’information comment adapter son logement ? Grande Rue des Galvachers Anost

Informations pratiques

Anost

Atelier d’information comment adapter son logement ?

Grande Rue des Galvachers Esplanade de la Mairie Anost Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 10:00:00

fin : 2026-09-22 16:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Dans le cadre du Pacte Territorial France Rénov’, le pôle Habitat du Grand Autunois Morvan propose, en partenariat avec l’association AILES, une permanence dans le camion aménagé AILES à Anost.

Véritable logement mobile de 35 m², le camion permet de découvrir, de manière concrète et interactive, différentes solutions pour adapter son logement aux besoins de chacun aménagement de la salle de bains, sécurisation des déplacements, aides techniques, équipements facilitant le quotidien ou encore solutions domotiques.

L’animateur de l’association AILES sera présent pour échanger avec les habitants, répondre à leurs questions et les informer sur les solutions d’adaptation de l’habitat. Des démonstrations gratuites permettront également de voir, essayer et tester différents équipements.

Que vous soyez directement concerné par une situation de handicap ou une perte d’autonomie, aidant ou professionnel intervenant à domicile, venez découvrir les possibilités pour rendre votre logement plus confortable, plus accessible et mieux adapté à vos besoins.

La permanence aura lieu sur l’esplanade de la mairie d’Anost.

Service gratuit, neutre et indépendant. .

Grande Rue des Galvachers Esplanade de la Mairie Anost 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 69 05 28 morgane.deligia@grandautunoismorvan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’information comment adapter son logement ?

L’événement Atelier d’information comment adapter son logement ? Anost a été mis à jour le 2026-08-22 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II