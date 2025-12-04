Atelier d’information Place de l’hôtel de ville Couches

Atelier d’information

Place de l’hôtel de ville Mairie de Couches Salle du conseil Couches Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2025-12-04 14:00:00

fin : 2025-12-04 16:30:00

2025-12-04

Rénovation énergétique des logements Les spécificités du bâti ancien.

Vous avez un projet dans une commune du Grand Autunois Morvan ?

Vous avez besoin de conseils spécifiques sur ce thème ?

Un ateliers d’information est organisé près de chez vous par les professionnels du CAUE 71.

Nombre de places limité.

Ce service est gratuit, neutre et indépendant. .

Place de l’hôtel de ville Mairie de Couches Salle du conseil Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 69 05 28 francerenovCCGAM@caue71.fr

