Atelier d’information Place de l’hôtel de ville Couches jeudi 4 décembre 2025.
Place de l’hôtel de ville Mairie de Couches Salle du conseil Couches Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-12-04 14:00:00
fin : 2025-12-04 16:30:00
2025-12-04
Rénovation énergétique des logements Les spécificités du bâti ancien.
Vous avez un projet dans une commune du Grand Autunois Morvan ?
Vous avez besoin de conseils spécifiques sur ce thème ?
Un ateliers d’information est organisé près de chez vous par les professionnels du CAUE 71.
Nombre de places limité.
Ce service est gratuit, neutre et indépendant. .
Place de l’hôtel de ville Mairie de Couches Salle du conseil Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 69 05 28 francerenovCCGAM@caue71.fr
