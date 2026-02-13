Atelier d’information : le PPMS unifié, LE MANS Maison St Julien, Le Mans

Atelier d’information : le PPMS unifié Mercredi 11 mars, 09h00 LE MANS Maison St Julien Sarthe

Chefs d’établissements, administrateurs OGEC, gestionnaires,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T09:00:00+01:00 – 2026-03-11T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T09:00:00+01:00 – 2026-03-11T12:00:00+01:00

Présentation générale

– Rappel du contexte des réglementations relatives à la sécurité

– Présentation de la circulaire Education nationale « PPMS unifié »

Intervenants :

Référents sûreté police – gendarmerie

Coordinatrice du bureau de l’ordre public à la préfecture

Chargé de prévention de la radicalisation au parquet du Mans

(Chargé de prévention du SDIS)

– Présentation des enjeux du PPMS « risques naturels et technologiques »

– Présentation des enjeux du PPMS « menaces »

– Articulation entre risque incendie et risques majeurs

– Temps de questions – réponses

Outils à disposition

– Présentation du padlet PPMS

– Mise en pratique :

o Conseils de rédaction ou actualisation du PPMS à partir des éléments préparés en amont

o ACADOC : guide pour la transmission du PPMS Unifié

LE MANS Maison St Julien 26 rue Albert Maignan Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Rédiger le Plan Particulier de Mise en Sureté de son établissement scolaire