Atelier d’information les aides financières pour la rénovation du logement Anost
Salle des fêtes Terrasse Jules Basdevant Anost Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 16:30:00
2026-02-19
Devis, financements, critères, dossiers, délais… Vous avez un projet de travaux dans un logement situé dans une Commune du Grand Autunois Morvan ? Vous avez besoin de conseils sur ce thème ?
Participez à un atelier d’information sur les aides financières pour la rénovation énergétique de l’habitat, l’adaptation à la perte d’autonomie, la lutte contre le logement indigne organisé à Anost (Salle des fêtes Terrasse Jules Basdevant Anost).
Gratuit sur inscription par téléphone ou par courriel
Conseils gratuits, neutres et indépendants. .
Salle des fêtes Terrasse Jules Basdevant Anost 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 52 FrancerenovCCGAM@caue71.fr
English : Atelier d’information les aides financières pour la rénovation du logement
