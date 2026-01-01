Atelier d’information les aides financières pour la rénovation du logement Rue des Maquis Autunois Morvan Autun
Atelier d’information les aides financières pour la rénovation du logement Rue des Maquis Autunois Morvan Autun jeudi 29 janvier 2026.
Rue des Maquis Autunois Morvan Centre de ressources numériques Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-29 14:00:00
fin : 2026-01-29 16:30:00
2026-01-29
Devis, financements, critères, dossiers, délais… Vous avez un projet de travaux dans un logement situé dans une Commune du Grand Autunois Morvan ? Vous avez besoin de conseils sur ce thème ?
Participez à un atelier d’information sur les aides financières pour la rénovation énergétique de l’habitat, l’adaptation à la perte d’autonomie, la lutte contre le logement indigne organisé à Autun (Centre de ressources numériques, ZA Bellevue).
Gratuit sur inscription par téléphone ou par courriel.
Conseils gratuits, neutres et indépendants . .
Rue des Maquis Autunois Morvan Centre de ressources numériques Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 69 05 28 FrancerenovCCGAM@caue71.fr
