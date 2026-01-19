Atelier d’information les aides financières pour la rénovation du logement Pôle de proximité Étang-sur-Arroux

Atelier d’information les aides financières pour la rénovation du logement

Pôle de proximité 2B Rue d’Autun Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-02-05 14:00:00

fin : 2026-02-05 16:30:00

2026-02-05

Devis, financements, critères, dossiers, délais… Vous avez un projet de travaux dans un logement situé dans une Commune du Grand Autunois Morvan ? Vous avez besoin de conseils sur ce thème ?

Participez à un atelier d’information sur les aides financières pour la rénovation énergétique de l’habitat, l’adaptation à la perte d’autonomie, la lutte contre le logement indigne organisé à Etang sur Arroux au Pôle de proximité.

Gratuit sur inscription par téléphone ou par courriel.

Conseils gratuits, neutres et indépendants. .

Pôle de proximité 2B Rue d’Autun Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 69 05 28 FrancerenovCCGAM@caue71.fr

English : Atelier d’information les aides financières pour la rénovation du logement

