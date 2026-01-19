Atelier d’information les aides financières pour la rénovation du logement Pôle de proximité Étang-sur-Arroux
Atelier d’information les aides financières pour la rénovation du logement
Pôle de proximité 2B Rue d’Autun Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire
Début : 2026-02-05 14:00:00
fin : 2026-02-05 16:30:00
Devis, financements, critères, dossiers, délais… Vous avez un projet de travaux dans un logement situé dans une Commune du Grand Autunois Morvan ? Vous avez besoin de conseils sur ce thème ?
Participez à un atelier d’information sur les aides financières pour la rénovation énergétique de l’habitat, l’adaptation à la perte d’autonomie, la lutte contre le logement indigne organisé à Etang sur Arroux au Pôle de proximité.
Gratuit sur inscription par téléphone ou par courriel.
Conseils gratuits, neutres et indépendants. .
