Atelier d’information sur la dénutrition Maison de Santé de Bellevue Nantes lundi 17 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-17 14:00 – 15:30
Gratuit : oui Inscription juqu’au 13 novembre au 02.40.41.65.53 Adulte, Senior
Participez à un atelier interactif et bénéficiez de conseils pratiques pour bien vieillir ! Animé par une diététicienne de l’association Du Pain sur la Planche.- déconstruire les idées reçues- réaliser un test pour repérer une situation de dénutrition- évaluer la sédentarité- trucs et astuces pour des repas anti-dénutrition
Maison de Santé de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02.40.41.65.53