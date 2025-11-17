Atelier d’information sur la dénutrition Maison de Santé de Bellevue Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-17 14:00 – 15:30

Gratuit : oui Inscription juqu’au 13 novembre au 02.40.41.65.53 Adulte, Senior

Participez à un atelier interactif et bénéficiez de conseils pratiques pour bien vieillir ! Animé par une diététicienne de l’association Du Pain sur la Planche.- déconstruire les idées reçues- réaliser un test pour repérer une situation de dénutrition- évaluer la sédentarité- trucs et astuces pour des repas anti-dénutrition

Maison de Santé de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02.40.41.65.53