Atelier d'information sur la PIVE La Tisanerie Pontarlier
Atelier d’information sur la PIVE La Tisanerie Pontarlier samedi 14 mars 2026.
Atelier d’information sur la PIVE
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Organisé par la Tisanerie.
Atelier d'information sur la Pive, monnaie locale. Marie Pierre JOUIN sera présente à la tisanerie pour vous faire découvrir la Pive, monnaie locale, poser toutes vos questions. C'est un premier pas vers plus de solidarité, d'économie responsable, de lien social, d'éthique, d'écologie . Soyez curieux ! .
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 54 11 83 mjouin716@aol.com
English : Atelier d’information sur la PIVE
