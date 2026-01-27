Atelier d’information sur la PIVE La Tisanerie Pontarlier

Atelier d’information sur la PIVE

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Organisé par la Tisanerie.

Atelier d’information sur la Pive, monnaie locale. Marie Pierre JOUIN sera présente à la tisanerie pour vous faire découvrir la Pive, monnaie locale, poser toutes vos questions. C’est un premier pas vers plus de solidarité, d’économie responsable, de lien social, d’éthique, d’écologie . Soyez curieux ! .

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 54 11 83 mjouin716@aol.com

