Atelier d’information sur le CESU Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon

Atelier d’information sur le CESU Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon mercredi 24 septembre 2025.

Atelier d’information sur le CESU

Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON 02 place Emile Colongin Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 15:00:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Que vous ayez besoin d’aide ponctuelle ou régulière, le CESU vous offre une solution simple et sécurisée pour employer des services à domicile.



N’hésitez pas à venir nombreux pour en savoir plus !

.

Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON 02 place Emile Colongin Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr

English :

Whether you need occasional or regular help, CESU offers you a simple, secure solution for employing home services.



Don’t hesitate to come and find out more!

German :

Egal, ob Sie einmalig oder regelmäßig Hilfe benötigen, der CESU bietet Ihnen eine einfache und sichere Lösung, um Dienstleistungen im Haushalt zu beschäftigen.



Zögern Sie nicht, zahlreich zu kommen, um mehr zu erfahren!

Italiano :

Che abbiate bisogno di un aiuto occasionale o regolare, il CESU vi offre una soluzione semplice e sicura per impiegare i servizi a domicilio.



Non esitate a venire a scoprirlo!

Espanol :

Tanto si necesita ayuda ocasional como regular, el CESU le ofrece una solución sencilla y segura para contratar servicios a domicilio.



¡No dude en venir a informarse!

L’événement Atelier d’information sur le CESU Grillon a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes