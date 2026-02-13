Atelier d’informations : Les mesures de Protection, Maison des seniors, Limoges

Atelier d’informations : Les mesures de Protection Mardi 24 février, 14h30 Maison des seniors Haute-Vienne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-24T14:30:00+01:00 – 2026-02-24T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-24T14:30:00+01:00 – 2026-02-24T16:30:00+01:00

“Un membre de ma famille devient dépendant, quelle aide puis-je lui apporter ?”

“Je souhaite anticiper ma protection, comment faire ?”

Atelier proposé et animé par l’ISTF (Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux)

Renseignements et inscriptions : 05 55 45 85 00

Maison des seniors 12 rue des petites maisons Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Habilitation familiale, curatelle, tutelle, directives anticipées … tutelle directives anticipées

Pixabay