Atelier d’informations : Les mesures de Protection, Maison des seniors, Limoges mardi 24 février 2026.
gratuit
“Un membre de ma famille devient dépendant, quelle aide puis-je lui apporter ?”
“Je souhaite anticiper ma protection, comment faire ?”
Atelier proposé et animé par l’ISTF (Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux)
Renseignements et inscriptions : 05 55 45 85 00
Maison des seniors 12 rue des petites maisons Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Habilitation familiale, curatelle, tutelle, directives anticipées … tutelle directives anticipées
