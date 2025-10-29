Atelier d’initiation à Blender STEREOLUX Nantes

Atelier d’initiation à Blender STEREOLUX Nantes mercredi 29 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 18:30 – 21:00

Gratuit : non

En quelques années, Blender est devenu une référence incontournable pour la modélisation, l’animation et le rendu en 3D, notamment pour les graphistes 3D. Gratuit et open source, il s’impose aujourd’hui comme un outil clé dans les domaines du jeu vidéo, de l’illustration 3D ou encore du motion design. À travers des exercices pratiques, vous apprendrez à modéliser vos premiers assets 3D — objets, éléments de décor ou personnages — et à les préparer pour une utilisation dans des moteurs de jeu comme Unity ou Unreal Engine, ou d’autres environnements créatifs. Cet atelier animé par Yohann Jaffrès est envisagé comme une initiation pour débutant·es, comprenant la présentation des ressources sur le sujet, une veille créative et artistique, un état des lieux des usages possibles. Matériel nécessaire : ordinateur portable + Blender Niveau : débutant

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/atelier-dinitiation-blender-29102025-1730