Atelier d’Initiation à la calligraphie chinoise à la Ménitré La Ménitré

Début : 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-11 12:30:00
2026-04-11
Atelier d’Initiation à la calligraphie chinoise à la Ménitré
Avec Yi bai, peintre et calligraphe de Nankin.
Pour Adultes enfants à partir de 8 ans. .
Espace culturel La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr
English :
Initiation to Chinese calligraphy workshop at La Ménitré
