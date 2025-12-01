Atelier d’initiation à la calligraphie chinoise Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris
Atelier d’initiation à la calligraphie chinoise Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 21 février 2026.
Pendant cet atelier vous manipulerez le pinceau,
l’encre et les caractères simples pour écrire vos premiers mots porte-bonheur
du Nouvel An : des caractères emblématiques de la prospérité et de la chance.
Les débutants sont les bienvenus !
中国书法入门工作坊
感受中国书法的笔墨之美！本工作坊适合初学者，带您体验毛笔、墨汁与基础笔画，写下象征新年祝福的汉字。
Découvrez la beauté du trait et apprenez les bases de la calligraphie chinoise pour célébrer le Nouvel An avec l’association « ateliers pluriculturels ».
Le samedi 21 février 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-21T17:00:00+01:00
fin : 2026-02-21T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-21T16:00:00+02:00_2026-02-21T17:30:00+02:00
Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris
+33153827676 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/