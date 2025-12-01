Atelier d’initiation à la calligraphie chinoise Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Pendant cet atelier vous manipulerez le pinceau,

l’encre et les caractères simples pour écrire vos premiers mots porte-bonheur

du Nouvel An : des caractères emblématiques de la prospérité et de la chance.

Les débutants sont les bienvenus !

中国书法入门工作坊

感受中国书法的笔墨之美！本工作坊适合初学者，带您体验毛笔、墨汁与基础笔画，写下象征新年祝福的汉字。

Découvrez la beauté du trait et apprenez les bases de la calligraphie chinoise pour célébrer le Nouvel An avec l’association « ateliers pluriculturels ».

Le samedi 21 février 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/