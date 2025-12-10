Atelier d’initiation à la cérémonie du thé à Niort Rue Joseph Cugnot Niort

Atelier d’initiation à la cérémonie du thé à Niort

Rue Joseph Cugnot Maison des Associations Niort Deux-Sèvres

Le samedi 13 décembre après midi, nous vous proposons un atelier d’initiation à la cérémonie du thé. On se retrouve à 14h30 à la maison des associations de Niort.

Pour ceux qui souhaitent en profiter pour revêtir leur kimono ou yukata n’hésitez pas, c’est l’occasion ! Nous proposerons des habits traditionnels à ceux qui n’en ont pas (dans la limite des stocks disponibles), prévoyez de mettre des habits confortables, prés du corps pour pouvoir enfiler le yukata par dessus !

L’initiation est à 3€ pour les adhérents de l’association, 6€ pour les non adhérents.

Rue Joseph Cugnot Maison des Associations Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

