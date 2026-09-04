Atelier d’initiation à la construction en pierre sèche Le Bény Bocage Souleuvre en Bocage

Informations pratiques

Souleuvre en Bocage

Atelier d’initiation à la construction en pierre sèche

Le Bény Bocage 28 le hamel pin Souleuvre en Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-05 10:00:00

fin : 2027-06-05 17:00:00

Date(s) :

2027-06-05

Chantier bénévole de construction d’un muret de biodiversité en pierre sèche.

Venez découvrir et pratiquer la construction en pierre sèche lors de cet atelier ouvert à partir de douze ans.

La construction en pierre sèche est un assemblage de pierres naturelles, taillées ou non. Les pierres sont disposées et tiennent sans mortier. C’est leur poids, leur rugosité et des techniques de construction particulières qui garantissent la durabilité dans le temps de la construction.

Les murets de pierre sèche constituent des abris, des zones de chasse ou de repos, des zones d’hivernage ou de nidification pour une multitude d’espèces: insectes, mollusques, amphibiens, reptiles, oiseaux, crustacés…

La construction en pierre sèche est un patrimoine vivant. L’Unesco a inscrit le métier de murailler au titre du patrimoine mondial immatériel. .

Le Bény Bocage 28 le hamel pin Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie +33 2 33 57 57 79 contact@assomnps.com

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English : Atelier d’initiation à la construction en pierre sèche

Volunteer workcamp to build a dry-stone biodiversity wall.

L’événement Atelier d’initiation à la construction en pierre sèche Souleuvre en Bocage a été mis à jour le 2026-09-04 par Calvados Attractivité