Atelier d’initiation à la couture : réalisez votre première création ! médiathèque virginia woolf Paris

Atelier d’initiation à la couture : réalisez votre première création ! Samedi 4 octobre, 15h00 médiathèque virginia woolf Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Découvrez la couture à la machine à travers un atelier ludique et accessible à tous et à toutes, même sans expérience.

Le temps d’un atelier, initiez-vous aux bases de la couture en confectionnant un objet pratique et naturel : une bouillotte sèche, idéale pour les petits maux ou pour se réchauffer l’hiver.

Pas besoin de savoir coudre, tout est guidé pas à pas dans une ambiance conviviale.

médiathèque virginia woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 01 44 08 12 71 https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-virginia-woolf-20602 https://www.instagram.com/mediathequevirginiawoolf/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 44 08 12 71 »}] Médiathèque située à Paris, dans le 13e arrondissement (Porte d’Italie). Spécialisée en EMI et médiathèque verte. ✓ Métro ligne 7 – arrêt Porte d’Italie

✓ Métro ligne 14 – arrêt Maison Blanche

✓ Tram T3a – arrêt Porte d’Italie

✓ Bus 131, 184, 186 – arrêt Porte d’Italie

✓ Bus 47 – arrêt Porte d’Italie–Hélène Boucher

