Atelier d’initiation à la couture : réalisez votre première création !, Médiathèque Virginia Woolf Paris

Le temps d’un atelier, initiez vous aux bases de la couture en confectionnant un objet pratique e utile : un protège livre en tissu.

Pas besoin de savoir coudre, tout est guidé pas à pas dans une ambiance conviviale.

SUR INSCRIPTION

(A partir de 12 ans)

Découvrez la couture à la machine à travers un atelier ludique et accessible à tous et à toutes, même sans expérience.

Le samedi 10 janvier 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

Au 01 44 08 12 71 ou à mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T15:00:00+01:00

fin : 2026-01-10T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-10T14:00:00+02:00_2026-01-10T17:00:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR



