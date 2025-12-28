Atelier d’initiation à la couture : réalisez votre première création !, Médiathèque Virginia Woolf Paris

Atelier d’initiation à la couture : réalisez votre première création !, Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 10 janvier 2026.

Le temps d’un atelier, initiez vous aux bases de la couture en confectionnant un objet pratique e utile : un protège livre en tissu.
Pas besoin de savoir coudre, tout est guidé pas à pas dans une ambiance conviviale.

SUR INSCRIPTION
(A partir de 12 ans)

Découvrez la couture à la machine à travers un atelier ludique et accessible à tous et à toutes, même sans expérience.
Le samedi 10 janvier 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit

Au 01 44 08 12 71 ou à mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull  75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR


