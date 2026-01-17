Atelier d’initiation à la découpe vinyle (15 ans et +) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Les découpeuses vinyle offrent

un grand nombre de possibilités :

la découpe d’autocollants pour

la création de signalétique la décoration d’objets ou de

t-shirt ; la création de pop-up le design d’objets 3d en carton

(papercraft)…



Cet atelier sera

l’occasion d’utiliser un logiciel de dessin vectoriel 2D et de découvrir la

découpeuse vinyle de la médiathèque.

L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CET ATELIER EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).

Venez découvrir et utiliser la découpeuse vinyle de la médiathèque au cours d’un atelier d’initiation !

Le samedi 14 février 2026

de 11h00 à 13h00

gratuit

Réservation obligatoire

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



