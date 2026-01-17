Atelier d’initiation à la découpe vinyle (15 ans et +) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris
Atelier d’initiation à la découpe vinyle (15 ans et +) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 14 février 2026.
Les découpeuses vinyle offrent
un grand nombre de possibilités :
- la découpe d’autocollants pour
la création de signalétique
- la décoration d’objets ou de
t-shirt ;
- la création de pop-up
- le design d’objets 3d en carton
(papercraft)…
Cet atelier sera
l’occasion d’utiliser un logiciel de dessin vectoriel 2D et de découvrir la
découpeuse vinyle de la médiathèque.
L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CET ATELIER EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).
Venez découvrir et utiliser la découpeuse vinyle de la médiathèque au cours d’un atelier d’initiation !
Le samedi 14 février 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit
Réservation obligatoire
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris
+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/
