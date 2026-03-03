Atelier d’initiation à la dégustation au Château Les Valentines Château Les Valentines La Londe-les-Maures
Atelier d’initiation à la dégustation au Château Les Valentines Château Les Valentines La Londe-les-Maures mercredi 1 avril 2026.
Atelier d’initiation à la dégustation au Château Les Valentines
Château Les Valentines 807 route de Collobrières La Londe-les-Maures Var
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
10% de remise sur les achats lors de l’atelier.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-01 10:30:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-04-01
Participez à un atelier pour apprendre à déguster les vins au Château Les Valentines à La Londe les Maures.
.
Château Les Valentines 807 route de Collobrières La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Introductory wine tasting workshop at Château Les Valentines
Take part in a wine tasting workshop at Château Les Valentines in La Londe les Maures.
L’événement Atelier d’initiation à la dégustation au Château Les Valentines La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var