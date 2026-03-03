Atelier d’initiation à la dégustation au Château Les Valentines Château Les Valentines La Londe-les-Maures

Atelier d’initiation à la dégustation au Château Les Valentines

Château Les Valentines 807 route de Collobrières La Londe-les-Maures Var

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

10% de remise sur les achats lors de l’atelier.

Date : 
Début : Mercredi 2026-04-01 10:30:00
fin : 2026-09-30

Début : Mercredi 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-04-01

Participez à un atelier pour apprendre à déguster les vins au Château Les Valentines à La Londe les Maures.

.

Château Les Valentines 807 route de Collobrières La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

English : Introductory wine tasting workshop at Château Les Valentines

Take part in a wine tasting workshop at Château Les Valentines in La Londe les Maures.

