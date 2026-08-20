Atelier d’initiation à la détrempe médiévale sur bois par Michel Desmier, Prieuré de Serrabona, Boule-d’Amont

Informations pratiques

Atelier d’initiation à la détrempe médiévale sur bois par Michel Desmier Samedi 19 septembre, 14h00 Prieuré de Serrabona Pyrénées-Orientales

Gratuit, sur réservation. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

En lien avec l’exposition « Regards sur Serrabona et la Catalogne romane », initiez-vous à la technique de la détrempe médiévale sur bois. Les participants découvriront la préparation du support, le liant à base d’œuf et les pigments naturels, avant de réaliser un motif inspiré des sculptures de Serrabona ou d’autres œuvres de la Catalogne romane.

Prieuré de Serrabona Boule-d’Amont, 66130 Boule-d’Amont, France Boule-d’Amont 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 63 53 04 »}, {« type »: « email », « value »: « prieuredeserrabona@cd66.fr »}]

En lien direct avec l’exposition « Regards sur Serrabona et la Catalogne romane », atelier d’initiation à la détrempe médiévale sur bois : les participants découvriront la préparation du support, le…

© Michel Desmier