Atelier d’initiation à la fabrication d’aquarelle artisanale Tuffé Val de la Chéronne

Célébrez la St Valentin autrement !

Offrez-vous une parenthèse créative et complice à l’occasion de la Saint-Valentin.

Avec CALM Comme à la Maison, vivez une expérience artistique originale autour de l’aquarelle, à partager à deux.

Lors de cet atelier d’initiation, vous découvrirez de quoi est composée une aquarelle artisanale pigments, liant, eau, et le rôle de chaque élément. L’objectif n’est pas de transmettre une recette à reproduire chez soi, mais de comprendre les principes essentiels qui permettent à la couleur de prendre vie sur le papier.

À partir de cette découverte, vous utiliserez les aquarelles réalisées pendant l’atelier pour peindre votre propre création, guidés pas à pas dans une atmosphère bienveillante et accessible à tous, même sans aucune expérience artistique.

Le tout se déroule dans le cadre chaleureux de l’atelier de Sophie, situé dans la cour de ferme de l’Abbaye de Tuffé, autour d’un moment convivial avec collation et boisson offertes. .

+33 6 71 66 85 85 calm.atelierterrasse@gmail.com

English :

Celebrate Valentine’s Day differently!

