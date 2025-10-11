Atelier d’initiation à la généalogie Médiathèque Violette Leduc Paris

Atelier d’initiation à la généalogie Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 11 octobre 2025.

Vous souhaitez retrouver vos ancêtres ? Connaître l’origine de votre nom de famille ? Rencontrer des membres de votre famille ?

La médiathèque vous propose un atelier pour vous familiariser avec les bases de la recherche généalogique et vous donner les clés pour partir à la découverte de votre propre histoire familiale.

Gratuit, sur réservation à : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01 55 25 80 20.

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal