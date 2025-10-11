Atelier d’initiation à la généalogie Médiathèque Violette Leduc Paris
Atelier d’initiation à la généalogie Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 11 octobre 2025.
Vous souhaitez retrouver vos ancêtres ? Connaître l’origine de votre nom de famille ? Rencontrer des membres de votre famille ?
La médiathèque vous propose un atelier pour vous familiariser avec les bases de la recherche généalogique et vous donner les clés pour partir à la découverte de votre propre histoire familiale.
Gratuit, sur réservation à : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01 55 25 80 20.
Un atelier concocté par les équipes de la médiathèque, pour vous familiariser avec les bases de la recherche généalogique.
Le samedi 11 octobre 2025
de 10h00 à 12h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-11T13:00:00+02:00
fin : 2025-10-11T15:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-11T10:00:00+02:00_2025-10-11T12:00:00+02:00
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal