Atelier d’initiation à la Lacto-fermentation Marcilly-sur-Maulne

Atelier d’initiation à la Lacto-fermentation

La Grange du Viornay Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire

Début : 2025-09-14 14:30:00

fin : 2025-09-14 16:30:00

2025-09-14

Découvrez l’art de la lacto-fermentation lors de cet atelier gourmand et convivial. Que vous soyez débutant ou déjà adepte, apprenez à conserver vos légumes et préparer vos premiers bocaux maison, tout en profitant d’échanges et de conseils pratiques. Une belle façon de prolonger l’été avec des saveurs naturelles et des préparations saines.

Au programme

* Pas à pas pour comprendre le fonctionnement de la lacto-fermentation et réaliser vos bocaux à la maison de manière 100% sûre

* Astuces pour conserver vos préparations et les adapter selon vos goûts

* Dégustation de légumes lacto-fermentés

& Réalisation de 2 recettes avec 2 techniques différentes !

Vous repartirez avec votre bocal de légumes lacto-fermentés et un support recette pour continuer chez vous ! 20 .

La Grange du Viornay Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lagrangeduviornay@gmail.com

English :

Discover the art of lacto-fermentation in this convivial, gourmet workshop. Whether you’re a beginner or an expert, learn how to preserve your vegetables and prepare your first homemade jars, while benefiting from practical advice and discussion. A great way to prolong the summer…

German :

Entdecken Sie die Kunst der Milchsäuregärung in diesem geselligen und leckeren Workshop. Egal, ob Sie Anfänger oder bereits ein Fan sind, lernen Sie, Ihr Gemüse zu konservieren und Ihre ersten selbstgemachten Gläser zuzubereiten, während Sie von einem Austausch und praktischen Tipps profitieren. Eine schöne Art, den Sommer zu verlängern…

Italiano :

Scoprite l’arte della latto-fermentazione in questo laboratorio gustoso e conviviale. Che siate principianti o già appassionati, imparate a conservare le vostre verdure e a preparare i vostri primi vasetti fatti in casa, il tutto beneficiando di discussioni e consigli pratici. Un ottimo modo per prolungare l’estate…

Espanol :

Descubra el arte de la lacto-fermentación en este taller sabroso y convivial. Tanto si es principiante como si ya es aficionado, aprenda a conservar sus verduras y a preparar sus primeros tarros caseros, al tiempo que se beneficia de debates y consejos prácticos. Una buena manera de prolongar el verano…

